पुलिस आरक्षक भर्ती में हाईटेक नकल, AI ने पकड़ा चौंकाने वाला पैटर्न, 14 कैंडिडेट्स पर FIR की तैयारी

MP Police Constable Recruitment 2025: Police Constable Recruitment 2025: मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती, परीक्षा 2025 के दौरान कथित गड़बड़ियों ने नया मोड़ ले लिया है। ईएसबी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ने कुछ अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में ऐसे पैटर्न पकड़े, जो सामान्य मानकों से मेल नहीं खा रहे थे। शुरुआती जांच में एक ही परीक्षा केंद्र से जुड़े 14 उम्मीद्वारों ने गणित और रीजनिंग के जटिल सवाल चंद सेकंड में कर लिए। इसके बाद की जांच में नकल का ये खेल सामने आया है। मंडल ने सभी 14 कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट से पहले ही निकाल बाहर किया है। अब सभी पर FIR की तैयारी की जा रही है।