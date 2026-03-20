एमपी में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, आज 34 जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने का अलर्ट

वहीं, बैतूल जिले में खासकर मुलताई समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार दोपहर डेढ़ बजे बारिश हुई। यही नहीं, यहां करीब 10 मिनट चने के आकार के ओले भी गिरे। गोपाल तलाई, नरखेड़ और प्रभात पट्टन में भी बारिश व ओलावृष्टि हुई। घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के रानीपुर इलाके में भी सुबह बारिश हुई। रानीपुर के साथ जुवाड़ी, मेहकार, हीरावाड़ी, मयावानी, रतनपुर, शोभापुर, चारगांव और कतियाकोयलारी गांवों में करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। बारिश से फसलों को नुकसान बताया जा रहा है। किसान नरेंद्र कुमार महतो ने बताया कि इस समय गेहूं, चना, बटना और सरसों की फसलें पककर पूरी तरह तैयार हैं। बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं, बारिश से गर्मी से राहत भी मिली है।