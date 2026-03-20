धर्म स्थलों में चोरी करने वाला गैंग पकड़ाया, बाइक-स्कूटी समेत लाखों का कीमती सामान जब्त

पुलिस के अनुसार, करीब चार महीने पहले बम्होरीकला स्थित दाऊ वाले हनुमान मंदिर और जतारा क्षेत्र के अन्य मंदिरों में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटनाएं की गई थी। इस दौरान मंदिरों से पीतल के घंटे, चांदी का मुकुट और अन्य सामान चोरी हुआ था। इस मामले में 14 नवंबर 2025 को पीड़ित 63 वर्षीय राजेश कुमार पाठक निवासी बम्होरीकलां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें मंदिर से 14 पीतल के घंटे और हनुमान जी का चांदी का मुकुट चोरी होने की जानकारी दी गई थी। इसी प्रकार जतारा थाना इलाके में भी मंदिर से 5 पीतल के घंटे चोरी होने का मामला दर्ज हुआ था।