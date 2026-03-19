रीवा में रहस्यमयी धमाके से फैली दहशत, कई घरों की खिड़कियों के कांच तक टूटे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आवाज इतनी तेज थी कि, घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गईं। कई निजी स्कूलों और मकानों के कांच टूटने की जानकारी सामने आई है। घटना के तुरंत बाद लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और काफी देर तक इस रहस्यमयी धमाके को लेकर चर्चा करते रहे। हालांकि धमाका कहां हुआ और किस कारण से हुआ, इसका स्पष्ट पता नहीं चल सका है। घटना को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि, यह आवाज किसी फाइटर जेट की हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रीवा के आसमान में लड़ाकू विमान उड़ान भरते देखे जा रहे हैं। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।