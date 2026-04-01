MP में यहां कुएं में मां-बेटे का शव मिलने से मची सनसनी, पति पर हत्या का आरोप

मामले की सूचना मिलने पर एसडीओपी राहुल कतरे और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ऑफिसर (FSL) डॉ प्रदीप यादव के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा। टीम ने मौके पर जांच की। प्रारंभिक जांच में इस मामले को आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच की जा रही है। वहीं, इस मामले में बल्देवगढ़ थाना के प्रभारी चन्दन शाक्य ने कहा कि सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, पुलिस ने अब तक किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। मायका पक्ष सुसराल पक्ष पर आरोप लगा रहा है लेकिन पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मामले में कोई भी कार्रवाई की जाएगी।