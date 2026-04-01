MP में बढ़ती गर्मी का कहर, छतरपुर में बदला गया स्कूलों का समय, 46 डिग्री तक जाएगा तापमान

छतरपुर जिले में गर्मी लगातार बढ़ रही है। सूरज के तेवर बीते तीन दिनों से चढ़े हुए हैं और तापमान में लगातार उछाल देखने को मिल रहा था। शुक्रवार को तापमान में फिर बढ़त देखी गई और दिन का पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात का तापमान 21.6 डिग्री रहा। मौसम केंद्र खजुराहो के प्रभारी आरएस परिहार ने बताया कि पश्चिमी हवाओं की वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, और आगामी दो दिनों में तापमान और भी बढ़ने के संकेत मौसम केंद्र ने दिए हैं। मौसम केंद्र के अनुसार जिले में वेस्टर्न हवाओं का रुख होने से तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। दो दिन के बाद तापमान में हल्की गिरावट होने के आसार भी बन रहे हैं।