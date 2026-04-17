MP में होगी BRICS देशों की बड़ी बैठक, शिवराज सिंह चौहान ने दिया इस शहर का नाम

mp news: मध्य प्रदेश में बड़ी अंतराष्ट्रीय बैठक होने वाली है। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (18th BRICS Summit) की मेजवानी कर रहा है। इसी के अंतर्गत कृषि कार्य को लेकर भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक की मेजबानी के लिए इंदौर को चुना गया है। यह बैठक 12 और 13 जून को होने जा रही है। इस बैठक में 11 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। दुनिया में 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह का शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। इस बैठक से पहले तीन दिवसीय अफसरों की बैठक भी इंदौर में ही होगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। यह बैठक शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो सकती है। इस बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी।