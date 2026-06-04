‘ट्विशा शर्मा लड़की थी इसलिए CBI जांच हुई’, राजा रघुवंशी के भाई का छलका दर्द

Raja Raghuvanshi murder case: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी की अग्रिम जमानत (Sonam Raghuvanshi Bail) को रद्द कराने को लेकर मेघालय हाईकोर्ट में सुनवाई फिर टल गई। 3 जून को समय की कमी की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब गुरूवार 4 जून को सोनम की जमानत को लेकर मेघालय हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। आरोपी सोनम का पक्ष रखने वाले वकील संजीव चांदा ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी। बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें रखे जाने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला टालते हुए 5 जून शुक्रवार तक सुनवाई जारी रखने की बात कही। वही, सोनम की जमानत पर सुनवाई टाले जाने से हताश मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी (Vipin Raghuvanshi) ने अपने भाई के केस की तुलना भोपाल के चर्चित हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले (Twisha Sharma Case) से की। उन्होंने कहा कि- ट्विशा शर्मा लड़की थी इसीलिए CBI जांच हुई।