इंदौर में बन रहा नया ‘रोड नेटवर्क’, मास्टर प्लान सड़कों से कम होगी ‘उज्जैन’ की दूरी

शहर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जनकार्य प्रभारी राजेन्द्र राठौर, स्थानीय पार्षदों और नगर निगम अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन मास्टर प्लान सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान पार्षद कमल वाघेला, अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, अधीक्षण यंत्री पी.एस.कुशवाह, नरेश जायसवाल सहित निगम के अन्य अधिकारी और संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। महापौर ने सबसे पहले अहिल्या आश्रम स्कूल से भागीरथपुरा होते हुए आईएसबीटी एमआर-10 तक निर्माणाधीन एमआर-04 रोड का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और समयसीमा की जानकारी ली तथा निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाए।