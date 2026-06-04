इंदौर में नगर निगम ने तोड़ी ’17 दुकानें’, मेट्रो स्टेशन का होगा निर्माण

अफसरों के अनुसार अवरोध हटने के बाद अब एजेंसी स्टेशन निर्माण का काम शुरू करेगी। कार्रवाई के दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ओर जेसीबी मशीन से निर्माण हटाते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पास मंदिर में एक दुकानदार भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा व्यक्त करता नजर आ रहा है। यह दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि छोटा गणपति स्टेशन मेट्रो कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। स्टेशन निर्माण में देरी न हो इसके लिए बाधक निर्माणों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।