इंदौर में मासूम का शव कब्र से निकालकर किया पोस्टमार्टम, जांच के घेरे में 3 अस्पताल

Indore Girl Death Case: मध्य प्रदेश के इंदौर में अब दो साल की बच्ची की मौत का मामला बड़ा बनता जा रहा है। उल्टी-दस्त के कारण बीमार हुई बच्ची का इलाज के दौरान हुई मौत मे पुलिस ने परिजन की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। भंवरकुआं पुलिस ने अब मौत के बाद दफनाई गई बच्ची का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया है। परिजन का आरोप है कि निजी अस्पताल में गलत उपचार के कारण मौत हुई। मामले में मेडिकल बोर्ड जांच रिपोर्ट देगा। पुलिस का कहना है कि इस मामले में चाचा नेहरु अस्पताल सहित तीन अस्पताल जांच के घेरे में हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।