राजस्थान के बाद अब एमपी BJP को जल्द मिलेगा नया संगठन महामंत्री

इसके चलते नई नियुक्ति पर मंथन चल रहा है। राजस्थान में अजय कुमार की घोषणा के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश को भी नया संगठन महामंत्री मिल जाएगा। इसके लिए संघ के आधा दर्जन खाटी प्रचारकों के नामों की चर्चा है। इसमें ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय दायित्व से मुक्त हुए दिनकर राव सबनीस का नाम प्रमुख है। वे मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। इसके अलावा दीनदयाल शोध संस्थान के अभय महाजन का नाम भी चर्चाओं में है। वरिष्ठ प्रचारकों के अलावा विद्या भारती के अखिलेश मिश्रा, मालवा प्रांत प्रचारक राजमोहन, मध्य भारत के प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता और निखलेश महेश्वरी का नाम भी फेहरिस्त में बताया जा रहा है।