कांग्रेस में अंदरूनी कलह, इंदौर के वरिष्ठ नेता ने परिवार सहित पार्टी छोडऩे का किया ऐलान

Indore Congress- मध्यप्रदेश में कांग्रेस की अंदरूनी कलह थम नहीं रही है। जहां प्रदेशस्तर पर नेताओं में वर्चस्व स्थापित करने की होड़ मची है वहीं अनेक जिलों, शहरों में भी यादवी संघर्ष चल रहा है। इंदौर में भी यही स्थिति बनी है। यहां हाइड्रेंट बंद करने पर कांग्रेस में कलह मच गई है। पानी पर ऐसा घमासान मचा कि एक वरिष्ठ नेता ने अपने परिवार सहित पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी। पार्षद बहू-बेटे समेत कांग्रेस छोडऩे के ऐलान से खलबली मच गई है।