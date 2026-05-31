इंदौर में ‘सरपंच’ कैफे के बाहर तीन लड़कियों ने युवती को पीटा, ब्लेड-बोतल से किया हमला

Indore News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक युवती पर हमले की घटना सामने आई है। युवती पर ब्लेड और बोतल से हमला किया गया है और हमला करने का आरोप तीन युवतियों पर है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती का तीनों युवतियों से कोई पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर कैफे के बाहर तीनों युवतियों ने पहले तो उससे विवाद किया और फिर ब्लेड व बोतल से उस पर हमला कर दिया। घटना शहर के एमआईजी थाना क्षेत्र में स्थित सरपंच कैफे के बाहर की है। घटना के बाद घायल हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीन युवतियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।