एमपी में ‘प्री मानसून’ गतिविधियां शुरु, ‘4 दिनों’ के लिए Yellow Alert जारी

इधर, रविवार को सुबह से ही आसमान पर छाए घने बादलों और चल रही ठंडी हवाओं ने वातावरण में ठंडक घोल दी। सुबह उठते ही ऐसा लगने लगा मानो बादल बरस ही पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि उज्जैन में हुई बरसात का असर भी देखने को मिला और सुबह का तापमान सामान्य के करीब पहुंच गया। बीते दिन दिनभर से चल रही हवाओं के कारण दिन के तापमान में .6 डिग्री व रात के तापमान में 2 डिग्री की कमी देखी गई। अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री था। पिछले रविवार न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री था जो आज 22.4 डिग्री पर पहुंच गया।