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इंदौर

एमपी में ‘प्री मानसून’ गतिविधियां शुरु, ‘4 दिनों’ के लिए Yellow Alert जारी

MP Pre-monsoon: मौसम विभाग ने 31 मई से 3 जून तक इंदौर सहित खरगोन, बड़वानी, धार, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर में येलो अलर्ट जारी किया है।

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इंदौर

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Astha Awasthi

May 31, 2026

MP Pre-monsoon:

MP Pre-monsoon: (Photo Source - Patrika)

MP Pre-monsoon: एमपी में प्री मानसून गतिविधियों से शहर का मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बादल घिरने के साथ आंधी-तूफान और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। नौतपा में तापमान में आई कमी से लोगों को काफी राहत मिली है।

बीती रात 46 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली हवा ने थोड़ी राहत दी। वहीं शहर में कहीं-कहीं बूंदाबादी हुई। मौसम विभाग ने आज से 3 जून तक इंदौर में येलो अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किलोमीटर गति से हवाएं चलने की संभावना जताई है।

इधर, रविवार को सुबह से ही आसमान पर छाए घने बादलों और चल रही ठंडी हवाओं ने वातावरण में ठंडक घोल दी। सुबह उठते ही ऐसा लगने लगा मानो बादल बरस ही पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि उज्जैन में हुई बरसात का असर भी देखने को मिला और सुबह का तापमान सामान्य के करीब पहुंच गया। बीते दिन दिनभर से चल रही हवाओं के कारण दिन के तापमान में .6 डिग्री व रात के तापमान में 2 डिग्री की कमी देखी गई। अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री था। पिछले रविवार न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री था जो आज 22.4 डिग्री पर पहुंच गया।

कहीं-कहीं बारिश की संभावना

इन दिनों नौतपा के दौरान तापमान में कमी के साथ ही आंधी तूफान की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने आज भी तेज आंधी-तूफान के साथ कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है। मई में नौतपा के दौरान भी इंदौर सहित पूरे प्रदेश में कहीं भी हिट वेव दर्ज नहीं हुई। चक्रवातीय सिस्टम के कारण एक ट्रफ राजस्थान से होकर मप्र के ऊपर से गुजर रही है। इसके कारण थंडर स्टॉर्म की स्थिति बनने की संभावना रहेगी।

4 दिनों तक येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 31 मई से 3 जून तक इंदौर सहित खरगोन, बड़वानी, धार, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा व कहीं-कहीं वज्रपात की संभावना रहेगी। आलीराजपुर व झाबुआ में में कहीं-कहीं 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, भारी बारिश व वज्रपात की स्थिति बन सकती है।

आगे बढ़ रहा मानसून

मौसम वैज्ञानिक ने बताया, दक्षिण-पश्चिम मानसून 30 मई को दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप समूह, कोमोरिन क्षेत्र, मध्य एवं पूर्व-मध्य तथा उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है। आगामी 4-5 दिन के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्व अरब सागर, केरल एवं तमिलनाडु के कुछ भागों, बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मई के अंतिम दो दिन 30 व 31 मई को पिछले वर्ष तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंचा था, इस बार तापमान में कमी रही।

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Twisha Sharma

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Published on:

31 May 2026 05:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में ‘प्री मानसून’ गतिविधियां शुरु, ‘4 दिनों’ के लिए Yellow Alert जारी

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