इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा भारी, चौराहों पर लग रहा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम

इंदौर के बिगड़े ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने की कोशिश जारी है। एक तरफ जहां फ्लाईओवर का निर्माण करने के साथ सड़क चौड़ीकरण और लेफ्ट टर्न को सुधारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चौराहों पर आइटीएमएस लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अभी शहर के 50 चौराहों पर आईटीएमएस लगे हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी ने यह लगाए हैं, जिनका खर्च करोड़ों रुपए में आया है। अपने इस खर्च को बचाने के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी अब नए 35 चौराहों पर डीबीएफओटी मोड पर आइटीएमएस लगवाने जा रही है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।