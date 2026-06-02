2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में तेजी से घटी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, फिर भी रजिस्ट्री पर बढ़ गई सरकार की कमाई

Indore Property : शहर में सिर्फ दो महीने में 1450 रजिस्ट्रियां घटीं हैं, फिर भी सरकार की कमाइ बढ़ गई है। बड़ी गाइडलाइन ने पंजीयन विभाग का खजाना संभाला हुआ है। ताजा आंकड़ों ने रियल एस्टेट बाजार की दिलचस्प तस्वीर सामने रखी।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jun 02, 2026

Indore Property

2 महीने में 1450 रजिस्ट्रियां घटीं पर सरकार की कमाई बढ़ गई (Photo Source- Patrika)

Indore Property Transaction : पंजीयन विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों ने रियल एस्टेट बाजार की एक दिलचस्प तस्वीर सामने रखी है। बात करें मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर की तो यहां संपत्तियों की खरीद फरोख्त के दस्तावेजों की संख्या भले ही कम हुई हो, लेकिन सरकार की कमाई बढ़ गई है। वित्तीय वर्ष के पहले महीने में पिछले साल की तुलना में 1450 कम रजिस्ट्रियां दर्ज हुईं है, इसके बावजूद भी विभाग को 26 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इसकी बड़ी वजह इस साल लागू हुई बढ़ी हुई गाइडलाइन दरें। इसी को सरकार का खजाना भरने में मददगार माना जा रहा है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल और मई के महीने को मिलाकर पंजीयन विभाग को 328 करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि पर गौर करे तो ये आंकड़ा करीब 302 करोड़ रुपए था। यानी दो महीने में राजस्व में लगभग 8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, दस्तावेजों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। दो महीने में कुल 25,405 दस्तावेज पंजीबद्ध किए गए हैं। वहीं, सिर्फ मई के महीने की बात करें तो 13,320 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है, जबकि पिछले साल मई में 14,770 दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे। यानी एक वर्ष में मई माह के दौरान रजिस्ट्रियां की संख्या में करीब 1,450 दस्तावेजों की कमी आई है। दूसरी तरफ दस्तावेजों की संख्या कम होने के बावजूद राजस्व बढ़ना इस बात का संकेत है कि, उच्च मूल्य की संपत्तियों के सौदे अधिक हुए हैं।

लक्ष्य से 74 प्रतिशत ही करीब

विभाग के लिए। चता की बात यह है कि वित्तीय वर्ष के शुरुआती दो माह में वह अपने निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले करीब 74 प्रतिशत प्रदर्शन ही कर पाया है। आने वाले महीनों में रियल एस्टेट बाजार की गतिविधियां बढ़ती हैं या नहीं इस पर विभाग की लक्ष्य पूर्ति काफी हद तक निर्भर करेगी।

सुपर कॉरिडोर बना रजिस्ट्री का हॉटस्पॉट

सुपर कॉरिडोर और आसपास के क्षेत्रों में संपत्तियों की मांग लगातार बनी हुई है। पंजीयन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़कर 3916 तक पहुंच गई। हालांकि यह बढ़ोतरी सीमित रही और आंकड़ा 4 हजार के आंकड़े को भी नहीं छू सका। राजस्व के लिहाज से भी यह क्षेत्र विभाग के लिए अहम बना हुआ है। सबसे अधिक आय इंदौर-3 कार्यालय क्षेत्र से हुई, जहां दो माह में करीब 54 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आया नया नियम, जमीन देने वालों की खुलेगी किस्मत

ये भी पढ़ें
Bhopal Metro

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 01:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में तेजी से घटी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, फिर भी रजिस्ट्री पर बढ़ गई सरकार की कमाई

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर-दाहोद रेल लाइन: अंतिम चरण में ‘3 किमी.’ टनल का काम, जल्द दौड़ेगी ट्रेन

Indore-Dahod Rail Line:
इंदौर

कांग्रेस में अंदरूनी कलह, इंदौर के वरिष्ठ नेता ने परिवार सहित पार्टी छोडऩे का किया ऐलान

Indore Leader Announces Departure from Congress along with Family
इंदौर

‘गर्भपात’ पर पति-पत्नी आमने-सामने, इंदौर हाईकोर्ट ने सुलह का रास्ता चुना

Madhya Pradesh High Court:
इंदौर

एमपी में ‘प्री मानसून’ गतिविधियां शुरु, ‘4 दिनों’ के लिए Yellow Alert जारी

MP Pre-monsoon:
इंदौर

Girl Attacked: इंदौर में 'सरपंच' कैफे के बाहर तीन लड़कियों ने युवती को पीटा, ब्लेड-बोतल से किया हमला

INDORE
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.