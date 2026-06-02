इंदौर में तेजी से घटी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त, फिर भी रजिस्ट्री पर बढ़ गई सरकार की कमाई

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल और मई के महीने को मिलाकर पंजीयन विभाग को 328 करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि पर गौर करे तो ये आंकड़ा करीब 302 करोड़ रुपए था। यानी दो महीने में राजस्व में लगभग 8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, दस्तावेजों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। दो महीने में कुल 25,405 दस्तावेज पंजीबद्ध किए गए हैं। वहीं, सिर्फ मई के महीने की बात करें तो 13,320 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है, जबकि पिछले साल मई में 14,770 दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे। यानी एक वर्ष में मई माह के दौरान रजिस्ट्रियां की संख्या में करीब 1,450 दस्तावेजों की कमी आई है। दूसरी तरफ दस्तावेजों की संख्या कम होने के बावजूद राजस्व बढ़ना इस बात का संकेत है कि, उच्च मूल्य की संपत्तियों के सौदे अधिक हुए हैं।