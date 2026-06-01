इंदौर-दाहोद रेल लाइन: अंतिम चरण में ‘3 किमी.’ टनल का काम, जल्द दौड़ेगी ट्रेन

ऊपर से हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बनी हुई है, वहीं आसपास रिहायशी इलाके भी हैं। इसके बावजूद नीचे सुरंग का काम बिना किसी बाधा के जारी है, जो इस प्रोजेक्ट को तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण बनाता है। टनल के अंदर कई हिस्सों में कांक्रीट लाइनिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही करीब एक किलोमीटर हिस्से में ट्रैक भी बिछाया जा चुका है, जबकि बाकी हिस्सों में काम तेजी से जारी है। यहां पारंपरिक गिट्टी वाले ट्रैक की जगह कांक्रीट बेस पर पटरी डाली जा रही है, जिससे संचालन अधिक सुरक्षित और स्थिर रहेगा।