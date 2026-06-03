इंदौर के 33 हेरिटेज स्थलों पर मेट्रो रूट की पड़ताल, हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई जांच

अधिकारियों ने पुरातत्व विभाग से भी अभिमत मांगा है। साथ ही जानकारी तलब की है कि संबंधित हेरिटेज स्थलों के संबंध में पूर्व में कोई विशेष अनुमति या राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित स्वीकृति जारी की गई थी या नहीं। जांच टीम में एसडीएम निधि वर्मा, तहसीलदार लोकेश आहुजा, मेट्रो परियोजना के इंजीनियरिंग अधिकारी शामिल रहे। भौतिक सत्यापन में जुटाई गई जानकारी और दस्तावेजी तथ्यों को 4 जून को कलेक्टर के समक्ष रखा जाएगा। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित भूमिगत मेट्रो रूट और शहर की हेरिटेज धरोहरों के बीच किसी प्रकार का कानूनी या तकनीकी विवाद बनता है या नहीं।