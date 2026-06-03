MP में ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व आबकारी अधिकारी की 18.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क

बता दें कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पर लोकायुक्त पुलिस इंदौर (ED) की यह कार्रवाई तब की गई जब लोकायुक्त पुलिस में भदौरिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया था कि भदौरिया ने 1987 से 31 अगस्त 2025 के बीच नौकरी के दौरान ही काफी संपत्ति बनाई है। भदौरिया पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर यह संपत्ति बनाई (ED Action) है। फिलहाल ED इस पूरे मा्ले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि भ्रष्टाचार के इस जाल को पूरी तरह से उजागर किया जा सके।