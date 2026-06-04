आसमान से बरसने वाली मौत पर देश के 48 आधुनिक सेंसरों की पैनी नजर, बिजली कडकऩे से 30 मिनट पहले साधारण एसएमएस से अलर्ट करेगा दामिनी ऐप

नौगांव कृषि विज्ञान केंद्र डॉ. राजीव सिंह ने बताया कि दामिनी ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल चेतावनी देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ता। इस ऐप में बहुत ही सरल और स्थानीय भाषा में यह समझाया गया है कि बिजली कडकऩे के दौरान नागरिकों को क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। ऐप में दिए गए सुरक्षात्मक निर्देशों के मुताबिक, जब आसमान में बिजली कडक़ रही हो तो कभी भी खुले खेत, ऊंचे पेड़ों के नीचे, पहाड़ी रास्तों या तालाब के किनारे शरण नहीं लेनी चाहिए। घर के भीतर रहने वाले लोगों को धातु के पाइप, बर्तन धोने, मोबाइल चार्जिंग पर लगाने और लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खुले मैदान में फंस गया है और आसपास कोई पक्का मकान नहीं है, तो उसे तुरंत दोनों पैरों को आपस में सटाकर घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए और अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लेने चाहिए। इस दौरान छाते का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि छाते की धातु की रॉड बिजली को अपनी ओर खींच सकती है।