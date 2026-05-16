‘यह चाय हमेशा याद रहेगी’, कलेक्टर ने चाय की चुस्की लेते ही किसान के बेटे से कही ये बात

सुबह नीम की दातुन करने के बाद कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय तहसीलदार सत्येन्द्र गुर्जर के साथ टहलते हुए एक किसान के खेत पर पहुंचे तो वहां एक किसान का बेटा चूल्हे पर चाय बना रहा था। कलेक्टर ने चाय बनती देखी तो वहीं पर किसान के साथ बैठ गए। कुछ देर बाद चाय तैयार हुई और किसान का बेटा चाय लेकर आया। कलेक्टर ने जैसे ही पहली चुस्की ली, उन्हें चाय में नमक का स्वाद मिला। उन्होंने किसान से पूछा कि क्या आप लोग नमक की चाय पीते हैं। इस पर किसान बोला नहीं साहब, शक्कर की पीते हैं। कलेक्टर बोले फिर मुझे नमकीन स्वाद क्यों आ रहा है। इस पर किसान ने भी चुस्की ली तो चाय में सच में नमक था। इस पर किसान का लड़का बोला कि लगता है गलती से शक्कर की जगह नमक डाल दिया है। जिस पर कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा ये चाय हमेशा याद रहेगी।