अधिकारियों का इंतजार करते-करते गर्मी में थमी सांसें, तहसील में पेड़ के नीचे बैठा था

मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड और दस्तावेजों के आधार पर किसान की पहचान कर पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में तहसील परिसर में आने वाले ग्रामीणों के लिए न पर्याप्त पेयजल व्यवस्था है और न ही राहत के इंतजाम। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। बता दें कि पूरे बुंदेलखंड में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और टीकमगढ़ जिले में मंगलवार को पारा 45 डिग्री को पार कर गया। किसान की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को लगी तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।