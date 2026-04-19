MP के ‘राम लोक’ प्रोजेक्ट में 8 करोड़ का भ्रष्टाचार! रामराजा सरकार मंदिर के सामने मोर्चा का प्रदर्शन

श्रीराम राजा लोक परियोजना, ओरछा के ऐतिहासिक राम राजा मंदिर के पास विकसित किया जा रहा एक भव्य धार्मिक और पर्यटन स्थल है। इस परियोजना का बजट 239 करोड़ जिसका उद्देशय ओरछा को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करना, मंदिर प्रांगण का विस्तार करना और पर्यटकों को रामकथा विशेषकर बालकांड का अनुभव कराना है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत 103 से अधिक नई दुकानें, पार्किंग एरिया, और एक विशाल प्रवेश प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है।परियोजना के चरणों में रामराजा मंदिर के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और हेरिटेज संरक्षण शामिल है, जिसमें बालकाण्ड और उत्तरकांड प्रांगण का निर्माण होगा। (MP news)