इंदौर अग्निकांड: बड़े बेटे का बड़ा खुलासा, ‘मैंने तो चार्जिंग पर लगाई ही नहीं थी कार, घर में एक भी डिजिटल लॉक नहीं’

सौरभ ने बताया, जब घर में आग लगी तो हमने डॉयल-100, 112 पर कई फोन लगाए। लोगों को शोर मचाकर बुलाया। सभी को कहा कि आप भी फोन लगाओ, पुलिस को बुलाओ। सबसे पहले पुलिसकर्मी दोपहिया वाहन से पहुंचे। मौके पर पुलिसकर्मी बढ़ते गए लेकिन फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस नहीं आई। डेढ़ घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। जब आई तो उसके कर्मचारी पाइप की रील निकालने में व्यस्त हो गए। थोड़ा पानी घर पर डाला और खत्म हो गया। बाद में एक टैंकर पीछे से आया। उसे कहा गया कि फायर वाहन के पीछे टैंकर ले जाओ। वह पिछली गली से टैंकर घुमाकर लाया। जाने वह कौन से नशे में था। उसने इस चक्कर में आधा घंटा खराब कर दिया। मैं वहां दमकलकर्मी को बोलता रहा कि पानी वहां डालो जहां परिवार के सदस्य फंसे हैं। इस पर दमकलकर्मी कहने लगे कि आपको मालूम है तो आप पानी डाल लो। आग बुझा लो।