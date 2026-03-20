20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर अग्निकांड: बड़े बेटे का बड़ा खुलासा, ‘मैंने तो चार्जिंग पर लगाई ही नहीं थी कार, घर में एक भी डिजिटल लॉक नहीं’

Indore Fire Tragedy Big Update: 'ईवी से नहीं फैली घर में आग, कार को तो मैंने चार्जिंग पर ही नहीं लगाया था..!'

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Mar 20, 2026

Indore Fire Tragedy Big Revealed by Elder Son Sourabh to cm mohan yeadav

Indore Fire Tragedy Big Revealed by Elder Son Sourabh to cm mohan yeadav(photo:patrika Creative)

Indore Fire Tragedy Big Update: 'मेरी इलेक्ट्रिक कार से आग नहीं फैली। उसे तो मैंने चार्जिंग पर लगाया ही नहीं था। कार में उस रात चार्जर भी नहीं था। ऐसे में उसमें शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है? जो वीडियो इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं, उनमें आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोल पर ब्लास्ट हुआ। जब घर में आग लगी तो ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे माता-पिता को सबसे पहले पता चला था। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर देखा तो ईवी कार के साथ पोर्च में खड़ी बाइक जल रही थी।'

यह कहना है इंदौर के रबर कारोबारी मनोज पुगलिया के बड़े बेटे सौरभ का। बुधवार तड़के तिलकनगर थाना क्षेत्र की बृजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में पुगलिया परिवार के आठ सदस्यों की घर में जिंदा जलने से मौत हो गई थी। गुरुवार को एमजी रोड स्थित जैन श्वेतांबर तेरहपंथी सभागृह में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सौरभ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद चुप्पी तोड़ी और आग पर काबू पाने में बरती गई लापरवाहियां उजागर की।

100 प्रतिशत फायर ब्रिगेड की लापरवाही

सौरभ ने कहा कि मां सहित हम चार सदस्य जिंदा बच निकले, हमें खरोंच तक नहीं आई। फिर क्यों अन्य आठ लोगों की जान नहीं बच पाई? सब फायर ब्रिगेड की लापरवाही है। 100 प्रतिशत उनकी गलती है। पहले फायर वाहन लाए तो पानी खत्म, हौज पाइप बिछाने में समय खराब किया। टैंकर आधा घंटे में पानी लाया। बाद में पता चला कि घर में पानी भर गया लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू है। पुलिस को सबसे पहले इलाके की इलेक्ट्रिक लाइन बंद करवानी थी। लाइन बंद नहीं हुई और आग बुझाने को घर में पानी डाल दिया। जब मैं घर में घुसा तो वहां पानी भरा था। क्या पता परिवार के सदस्यों की जान करंट लगने से चली गई हो। बाद में मैंने आग्रह किया कि गैस लाइन बंद करवाई जाए, नहीं तो पूरी कॉलोनी में आग फैल सकती है।

टैंकर चालक न जाने कौन से नशे में था?

सौरभ ने बताया, जब घर में आग लगी तो हमने डॉयल-100, 112 पर कई फोन लगाए। लोगों को शोर मचाकर बुलाया। सभी को कहा कि आप भी फोन लगाओ, पुलिस को बुलाओ। सबसे पहले पुलिसकर्मी दोपहिया वाहन से पहुंचे। मौके पर पुलिसकर्मी बढ़ते गए लेकिन फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस नहीं आई। डेढ़ घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। जब आई तो उसके कर्मचारी पाइप की रील निकालने में व्यस्त हो गए। थोड़ा पानी घर पर डाला और खत्म हो गया। बाद में एक टैंकर पीछे से आया। उसे कहा गया कि फायर वाहन के पीछे टैंकर ले जाओ। वह पिछली गली से टैंकर घुमाकर लाया। जाने वह कौन से नशे में था। उसने इस चक्कर में आधा घंटा खराब कर दिया। मैं वहां दमकलकर्मी को बोलता रहा कि पानी वहां डालो जहां परिवार के सदस्य फंसे हैं। इस पर दमकलकर्मी कहने लगे कि आपको मालूम है तो आप पानी डाल लो। आग बुझा लो।

घर में एक भी डिजिटल लॉक नहीं

सोशल मीडिया पर चल रही मनगढ़ंत खबरों को लेकर भी सौरभ नाराज हुए, बोले- मेरे घर के किसी भी दरवाजे पर डिजिटल लॉक नहीं है। चाहो तो चेक कर लो। लोहे के दरवाजे के पीछे लकड़ी का दरवाजा है। हां, छत पर हमने चैनल गेट पर जरूर ताले लगाए थे।

पुलिस वाहन में आइसीयू नहीं, कैसे बचेंगे?

सौरभ ने बताया कि दमकलकर्मियों को फटाफट पानी के पाइप की रील निकालनी चाहिए थी। वे एक-एक रील निकाल समय खराब करते रहे। मैं चिल्लाता रहा कि एक घंटा होने आया, एंबुलेंस नहीं आई। घर में फंसे सदस्य किस हालत में होंगे, इस पर पुलिसकर्मी कहने लगे कि हम हमारे वाहन से उन्हें लेकर जाएंगे। पूरे समय मैं कहता रहा कि उसमें आइसीयू नहीं है। कैसे परिजन की जान बचाई जा सकती है।

पुलिसकर्मी जले, पत्नी व पिता मृत मिले

सौरभ ने कहा कि जब कोई मदद के लिए आगे नहीं आया तो वे दोस्त के साथ घर में फंसे परिजन को बचाने जाने लगे। उनके दोस्त छत पर पहुंच गए। पीछे से पुलिसकर्मी भी आ गए। किसी का हाथ तो किसी का पैर जल गया। उन्होंने छत पर देखा कि लॉक चैनल गेट के पास पत्नी सिमरन और पिता मनोज मृत अवस्था में मिले।

जांच को टीम गठित की

सौरभ ने कहा कि हमने घटना के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बात की। उन्हें भी घटना के वीडियो दिखाए। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो देखे हैं। जांच के लिए भोपाल की टीम गठित की है।

ये भी पढ़ें

इंदौर अग्निकांड: काश मिल जाते 2 मिनट…और फफक-फफक कर रो पड़ा बेटा
इंदौर
Indore Fire Tragedy Indore News hindi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 12:11 pm

Published on:

20 Mar 2026 09:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर अग्निकांड: बड़े बेटे का बड़ा खुलासा, ‘मैंने तो चार्जिंग पर लगाई ही नहीं थी कार, घर में एक भी डिजिटल लॉक नहीं’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर अग्निकांड: ‘वक्त सबकुछ छीन सकता है, मगर…’ स्टेटस लिखकर सोए थे मनोज, हुई अनहोनी

Indore Fire Tragedy
इंदौर

क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल का अश्लील वीडियो वायरल! पुलिस महकमे में हलचल, जांच शुरू

Obscene Video Viral from indore said to be crime branch head constable investigation started MP News
इंदौर

नया नियम: किसानों की बल्ले-बल्ले, जमीन अधिग्रहण पर ‘टैक्स’ फ्री होगा मुआवजा

Land Acquisition
इंदौर

कुलिश जी अक्षर… और अक्षर कभी नहीं मिटते: कवि सत्यनारायण सत्तन

Karpoor Chandra Kulish Birth Centenary Indore
इंदौर

इंदौर अग्निकांड: AC पाइप फटा, तार जले मिले… एक्सपर्ट जांच में खुल सकती है चौंकाने वाली वजह

Indore Fire Tragedy big Update
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.