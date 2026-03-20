MP News- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पर बड़ी सुविधा, अब 48 घंटे के अंदर घर बैठे मिलेंगे

Birth and Death Certificates - एमपी में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पर बड़ी सुविधा मिली है। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया गया है। प्रदेशवासियों को अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे मिलेंगे। इतना ही नहीं, ये प्रमाणपत्र 48 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स AIIMS Bhopal ने विकसित किया है। यहां के मरीजों और उनके परिजनों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। एम्स में अब परिजनों को आवेदन, सत्यापन या काउंटर के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सिस्टम विकसित किया गया है। इसके लिए एम्स ने आइआइटी इंदौर की मदद ली है।