पत्रकारिता को दिशा देते रहेंगे श्रद्धेय कुलिशजी के आदर्श, जन्मशती दिवस पर केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह का ट्वीट

Karpoor Chandra Kulish Birth Centenary: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिशजी का आज 20 मार्च को जन्मशती दिवस है। उन्होंने 7 मार्च 1956 को जयपुर से राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन एक पन्ने के सांध्यकालीन दैनिक के रूप में शुरू किया था। कुलिशजी ने पत्रिका को जन सरोकार आधारित पत्रकारिता का मंच बनाया। राजस्थान के बाद समूह ने अन्य राज्यों में भी विस्तार किया। मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे शहरों से संस्करण शुरु हुए। पत्रिका ने कुलिशजी के मार्गदर्शन में शुरु से ही सनसनीखेज खबरों से दूरी रखते हुए तथ्यपरक और संतुलित रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी। जन्मशती दिवस पर मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिशजी के पत्रकारिता के लिए अनुपम योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने श्रद्धेय कुलिशजी को याद करते हुए अपने एक्स हेंडल पर लंबा ट्वीट किया।