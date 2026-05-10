दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश, MP से 3 युवक गिरफ्तार, ISI से मिला कनेक्शन

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने दिल्ली के ऐतिहासिक मंदिर और उसके परिसर की तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पाकिस्तान के हैंडलर्स के साझा की थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मंदिर की सुरक्षा में लगी पुलिस और पैरामिलिटरी फाॅर्स पर फायरिंग कर आतंक फैलाने की प्लानिंग थी। इसके अलावा आरोपियों की दिल्ली-सोनीपत हाईवे पर स्थित एक फेमस ढाबे पर बम मारने की योजना बनाई थी। यही नहीं, इन्हे हैंडलर्स द्वारा हरियाणा में एक सेना के कैंप में भी घुसपैठ कर इनफार्मेशन पाकिस्तान भेजने का टास्क दिया गया था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी गैंगस्टर शहजाद भट्टी टेरर मॉड्यूल (Shahzad Bhatti terror module) से जुड़े हुए थे।