एमपी का बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार के केस में फंसा, कई जिलों में खरीदी संपत्तियां

ED- एमपी का एक बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार के केस में बुरी तरह फंस गया है। उसके खिलाफ कोर्ट में केस प्रस्तुत कर दिया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग अजाक के इस अफसर पर करोड़ों रुपए की अवैध आय के आरोप हैं। अवैध कमाई से कई जिलों में संपत्तियां खरीदीं। डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ भोपाल ईडी ED ने कोर्ट में अभियोजन पेश किया है। प्रवर्तन निदेशालय भोपाल जोनल ऑफिस की टीम ने आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जगदीश प्रसाद सरवटे के खिलाफ ये कार्रवाई की है। उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की है।