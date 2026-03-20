20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता को बड़ा दायित्व, निगम- मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां शुरु

Jaibhan Singh Pavaiya- ग्वालियर-चंबल इलाके के राजनीतिक माहौल में पुन: बदलाव के संकेत

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 20, 2026

Jaibhan Singh Pavaiya

Jaibhan Singh Pavaiya

Jaibhan Singh Pavaiya - मध्यप्रदेश में निगम, मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने पहली नियुक्ति छठवें राज्य वित्त आयोग में की। प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्व मंत्री जयभानसिंह पवैया Jaibhan Singh Pavaiya को इसका अध्यक्ष बनाते हुए बड़ा दायित्व दिया है। इसी के साथ कई सालों बाद सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी हो गई है। जयभान सिंह पवैया के वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने से ग्वालियर-चंबल इलाके के राजनीतिक माहौल में पुन: बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वित्त आयोग में सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियोें को स्थान देकर समायोजित किया गया है।

मध्यप्रदेश में निगम, मंडल और आयोगों में पहली राजनीतिक नियुक्ति के रूप में राज्य वित्त आयोग को चुना गया है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को 6 वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके नाम पर सहमति बनने के बाद राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी।

शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे

जयभान सिंह पवैया Jaibhan Singh Pavaiya मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। जयभान सिंह पवैया ने सन 2013 से 2018 तक यह जिम्मेदारी संभाली थी। ग्वालियर-चंबल की राजनीति में उनका खासा दबदबा रहा पर कुछ सालों से वे अलगथलग से थे।

हार्डकोर हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं जयभान सिंह पवैया

जयभान सिंह पवैया प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। वे ग्वालियर से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। जयभान सिंह पवैया हार्डकोर हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। सांसद बनने के पहले वे बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे।

पूर्व आईएएस केके सिंह और विधानसभा के पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र कुमार को सदस्य सचिव बनाया

राज्य सरकार ने 6 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जयभान सिंह पवैया Jaibhan Singh Pavaiya की नियुक्ति के साथ सदस्य सचिव की नियुक्तियों की भी घोषणा की। आयोग में पूर्व आईएएस केके सिंह और विधानसभा के पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र कुमार को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। वीरेंद्र कुमार राज्य वित्त सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। मप्र वित्त विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी का दायित्व भी निभा चुके हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 07:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता को बड़ा दायित्व, निगम- मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां शुरु

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Property Registry: प्रॉपर्टी रेजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, एक ही जगह हो जाएंगे ये दो काम

property registry auto mutation push technology digital land record mp news
भोपाल

Gold Price Today MP: निवेशकों को झटका! एमपी में सोना-चांदी धड़ाम, जानिए नए रेट

Gold Price Today MP
भोपाल

रोजगार और विकास पर फोकस, जयपुर में निवेशकों को आमंत्रित करेगा मध्यप्रदेश

Madhya Pradesh Investment
भोपाल

भोपाल में जिंदा बच्ची का डॉक्टरों ने पिता को दिया डेथ सर्टिफिकेट, चल रही थीं सांसें

bhopal
भोपाल

27 मार्च के बाद ‘EV गाड़ियां’ खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर, छूट खत्म !

Electric Vehicles
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.