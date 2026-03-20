एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता को बड़ा दायित्व, निगम- मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां शुरु

Jaibhan Singh Pavaiya - मध्यप्रदेश में निगम, मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने पहली नियुक्ति छठवें राज्य वित्त आयोग में की। प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्व मंत्री जयभानसिंह पवैया Jaibhan Singh Pavaiya को इसका अध्यक्ष बनाते हुए बड़ा दायित्व दिया है। इसी के साथ कई सालों बाद सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी हो गई है। जयभान सिंह पवैया के वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने से ग्वालियर-चंबल इलाके के राजनीतिक माहौल में पुन: बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वित्त आयोग में सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियोें को स्थान देकर समायोजित किया गया है।