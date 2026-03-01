‘विश्व खुशी दिवस’, राजयोग से जानी स्थायी आनंद की कला

वक्ताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि "खुशी ही स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य ही सच्चा धन है।" प्रसन्न मन से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो तनाव को कम कर जीवन को संतुलित बनाता है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रहकर स्वयं प्रसन्न रहेंगे और समाज में भी खुशियों का संचार करेंगे। इस प्रकार यह आयोजन जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला सिखाने वाला प्रेरणादायक अनुभव सिद्ध हुआ।