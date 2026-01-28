28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

बंदूक से बैलेट तक, दहशतगर्द जंगलों से निकल बीहड़ की नई कहानी लिखना चाहता है बागी पंजाब सिंह

Dakait Punjab Singh Gurjar New Story: कानून ने सुना नहीं... सिस्टम ने छोड़ा नहीं...'घर छोड़ना अपना' कोई शौक नहीं था मेरा... जिंदगी के रास्ते बंद दिखे तो... जंगल-बीहड़ मुकद्दर बन गया मेरा... इन पंक्तियों में पूर्व डकैत पंजाब सिंह गुर्जर के अतीत की पूरी कहानी सुनाई देती है... लेकिन आज पंजाब सिंह गुर्जर की जिंदगी की नई कहानी है... 'अब बदले की आग नहीं, बदलाव की रोशनी चाहिए...जिन हाथों में कभी बंदूक थी, उन्हें आज विकास की जिम्मेदारी चाहिए... आप भी जानें आखिर क्या है चंबल और पूर्व डकैत की ये नई और दूसरी कहानी...

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 28, 2026

Patrika Series Baghi se Nagrik Chambal ki dusri kahani dakait punjab singh gurjar ki nai kahani

Patrika Series Baghi se Nagrik Chambal ki dusri kahani dakait punjab singh gurjar ki nai kahani(photo:AI)

Dakait Punjab Singh Gurjar: कभी ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी के बीहड़ों के बीच बसे गांवों में जिसके कदमों की आहट से सन्नाटा पसर जाता था, आज उसी पंजाब सिंह गुर्जर उसी इलाके के गांवों में विकास की बात कर रहे हैं। 25 हजार के इनामी, सरेंडर दस्यु रहे पंजाब सिंह अब हथियार नहीं, बल्कि लोकतंत्र के रास्ते अपने गांव कोटा बगौरा (शिवपुरी) की तस्वीर बदलना चाहते हैं। patrika.com संवाददाता संजना कुमार से बातचीत में वे दावा करते हैं कि 'गांव की असली तरक्की पक्की सड़कों से ज्यादा पढ़ाई, सेहत और आधुनिक खेती से होगी।' आप भी जानें पूर्व बागी पंजाब सिंह गुर्जर के भविष्य की नई कहानी...

कभी सिर्फ खौफ का नाम था पंजाब सिंह गुर्जर

एमपी के ग्वालियर-चंबल संभाग के बीहड़ों की उस दुनिया में पंजाब सिंह का नाम कभी खौफ का पर्याय था। ग्वालियर-चंबल अंचल में सक्रिय उनके गिरोह में गट्टा गुर्जर, सालिकराम और पप्पू गुर्जर करई जैसे नाम शामिल रहे। 303 बोर की बंदूक और माऊजर उनके हथियार थे। पुलिस मुठभेड़ों, छापों और खौफ के बीच 10 साल तक जंगलों में जिंदगी काटने के बाद उन्होंने सरेंडर किया। आज हालात ये हैं कि उनके गैंग के ज्यादातर सदस्य या तो मारे जा चुके हैं या जिंदगी की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। उनकी गैंग के पंजाब और सालिकराम ही बचे हैं।

पंजाब की कहानी पश्चाताप की नहीं, बल्कि गांव का कर्ज चुकाने की है

पंजाब सिंह गुर्जर की यह कहानी सिर्फ अपराध से पश्चाताप की नहीं है, बल्कि गांव का एक कर्ज चुकाने की भी है। पंजाब सिंह मानते हैं कि बागी जीवन के दौरान उनके गांव ने पुलिस की दहशत झेली, कई बार उजड़ने का दर्द सहा। 'मेरी वजह से गांव कई बार डर के साये में जीता रहा। अब बंदूक छोड़ी है तो सरपंच बनकर गांव को सूद समेत लौटाने की हसरत है।' उनके शब्दों में अपराध की स्वीकारोक्ति भी है और भविष्य को सुधारने की बेचैनी भी।

आज खेती किसानी कर रहे, लेकिन बीहड़ की पहचान बदलना चाहते हैं

आज पंजाब सिंह खेती-किसानी से जुड़े हैं। पैतृक गांव भंवरपुरा, घाटीगांव सर्किल से लेकर वर्तमान में शिवपुरी के कोटा बगौरा तक उनकी दिनचर्या खेतों और चौपालों में गुजरती है। वे मानते हैं कि अगर गांव के युवाओं को पढ़ाई और हुनर मिल जाए, महिलाओं को सेहत और स्वावलंबन का सहारा मिले और किसानों को नई तकनीकें सिखाई जाएं, तो बीहड़ की पहचान खुद-ब-खुद बदल सकती है।

उनका विजन साफ है-

शिक्षा: गांव में बच्चों के लिए बेहतर स्कूलिंग, ड्रॉपआउट रोकने पर फोकस।
सेहत: प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, समय पर इलाज और जागरुकता।
खेती: परम्परागत खेती से आगे बढ़कर नई तकनीक, सिंचाई और बाजार तक सीधी पहुंच।

अतीत अब भी पंजाब सिंह के लिए चुनौती

हालांकि पंजाब सिंह का अतीत उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आज भी है। समाज का भरोसा जीतना आसान नहीं। लोग सवाल पूछते हैं, क्या ये बदलाव सच्चा है? कहीं यह राजनीति की राह भर तो नहीं है? पंजाब इन सवालों से भागते नहीं हैं। वे कहते हैं, 'गलतियों से भागने का समय खत्म हो चुका है। अब जवाबदेही निभाने का वक्त है।'

चंबल में बदलाव की किताब में पंजाब सिंह की कहानी नया अध्याय

चंबल अंचल ने पहले भी बदलाव की कहानियां देखी हैं, जहां बंदूकें रखी गईं और समाज की मुख्यधारा में लौटने की कोशिश हुई। पंजाब सिंह की कहानी भी उसी कड़ी का एक नया अध्याय है। फर्क बस इतना है कि इस बार बीहड़ों से निकली आवाज विकास की है, न कि दहशत की। क्या पंजाब सिंह गुर्जर वाकई गांव की किस्मत बदल पाएंगे? यह फैसला वक्त और गांव की जनता करेगी। लेकिन इतना तय है कि चंबल की धरती पर 'बंदूक नहीं, कुर्सी' से बदलाव की यह कोशिश अपने आप में एक बड़ी खबर है, जो डर के अतीत से उम्मीद के भविष्य तक की दूरी नाप रही है।

पूर्व डकैत पंजाब सिंह गुर्जर (फैक्ट फाइल)

• निवास: पैतृक गांव भंवरपुरा, घाटीगांव सर्किल, अब शिवपुरी के कोटा बगौरा गांव में खेती-किसानी।
• दस्यु जीवन: 25 हजार का इनामी। गिरोह में गटटा गुर्जर, सालिकराम, पप्पू गुर्जर करई शामिल थे।
• हथियार: 303 बोर की बंदूक, माऊजर।
• वर्तमान स्थिति: गैंग के ज्यादा सदस्य मारे जा चुके हैं, पंजाब और सालिकराम बचे हैं।

पंजाब सिंह गुर्जर: 'बंदूक नहीं, कुर्सी से बदलेगी गांव की तस्वीर'

10 साल जंगल और बीहड़ में बागी बनकर गुजारने वाले पंजाब सिंह गुर्जर का मानना है कि गांव का विकास सिर्फ पक्की सड़कों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ी को पढ़ाई, सेहत और खेती में सुधार की तकनीकें मिलनी चाहिए। पंजाब कहते हैं, "बागी जिंदगी में मेरी वजह से यह गांव कई बार पुलिस की दहशत से सहमा और उजड़ा है। अब बंदूक छोड़ी है तो सरपंच बनकर गांव को सूद समेत लौटाने की हसरत है।"

ये भी पढ़ें

हमारे वक्त में क्राइम ‘जमीन, जमींदार थे…’ आज महिला अपराध सबसे ज्यादा- पूर्व बागी मलखान सिंह
Patrika Special News
Chambal ki Dusri Kahani Episode - 1 Malkhan ki Baghawat Atmsamarpan aur badalte daur me crime ki badalti tasveer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

Published on:

28 Jan 2026 06:46 pm

Hindi News / Patrika Special / बंदूक से बैलेट तक, दहशतगर्द जंगलों से निकल बीहड़ की नई कहानी लिखना चाहता है बागी पंजाब सिंह

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Arijit Singh Retirement : शोर, सफलता और संन्यास, अरिजीत की तरह ‘रिटायरमेंट’ लेना सही या गलत? एक्सपर्ट्स से जानिए

Arijit Singh Retired As Playback Singer, Arijit Singh Retirement Reason, psychiatrist, career counsellor,
Patrika Special News

Lala Lajpat Rai Jayanti: 63 की उम्र में पुलिस ने की बर्बरता से पिटाई, टूटने की बजाय भरी हुंकार,’ब्रिटिश शासन के ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी’

Lala Lajpat Rai Birth Anniversary
Patrika Special News

UGC Bill 2026 : खून से खत लिख रहे सवर्ण नेता, दलित चिंतकों ने कहा मास्टरस्ट्रोक… यूजीसी के नए कानून पर बवाल क्यों?

UGC Bill 2026, UGC Bill 2026 swarn caste protest, UGC Bill 2026 Dalit OBC, ugc regulations 2026, ugc regulations 2026 kya hai, ugc regulations 2026 pdf, ugc regulations 2026 ka virodh kyun, ugc regulations 2026 kanoon, ugc new kanoon,
Patrika Special News

बीहड़ से हल…अब जनसेवा के सपने तक… कैसे बदली डकैत अरविंद गुर्जर की बंदूक वाली जिंदगी

Arvind Gurjar chambal dakait story
Patrika Special News

UGC Controversy : यूजीसी रेगुलेशन 2026 का महाविरोध, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थोराट ने गिनाई नए रेगुलेशन की कमियां

UGC Controversy 2026, UGC Chairman Sukhadeo Thorat, ugc regulation 2026 in Hindi,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.