बंदूक से बैलेट तक, दहशतगर्द जंगलों से निकल बीहड़ की नई कहानी लिखना चाहता है बागी पंजाब सिंह

चंबल अंचल ने पहले भी बदलाव की कहानियां देखी हैं, जहां बंदूकें रखी गईं और समाज की मुख्यधारा में लौटने की कोशिश हुई। पंजाब सिंह की कहानी भी उसी कड़ी का एक नया अध्याय है। फर्क बस इतना है कि इस बार बीहड़ों से निकली आवाज विकास की है, न कि दहशत की। क्या पंजाब सिंह गुर्जर वाकई गांव की किस्मत बदल पाएंगे? यह फैसला वक्त और गांव की जनता करेगी। लेकिन इतना तय है कि चंबल की धरती पर 'बंदूक नहीं, कुर्सी' से बदलाव की यह कोशिश अपने आप में एक बड़ी खबर है, जो डर के अतीत से उम्मीद के भविष्य तक की दूरी नाप रही है।