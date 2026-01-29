29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

निगम अमले से झूमाझटकी कर वाहन का गेट खोला और छुड़ा ले गए पशु

रतलाम. शहर में विचरण करने वाले पशुओं को पकडऩे वाली नगर निगम की टीम के साथ अब पशु मालिक दादाागिरी पर उतर आए हैं। बीती रात लक्ष्मीनगर में पशुओं को पकडऩे पहुंची निगम की टीम से विजयसिंह यादव और राहुल पटेल नामक दो युवकों ने न केवल झूमाझटकी कर पशु छुड़ा लिए वरन निगम के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Kamal Singh

Jan 29, 2026

पीडि़त रहवासियों के साथ पार्षद और स्वास्थ्य अधिकारी ने दिया आवेदन, दो लोगों पर केस दर्ज

रतलाम. शहर में विचरण करने वाले पशुओं को पकडऩे वाली नगर निगम की टीम के साथ अब पशु मालिक दादाागिरी पर उतर आए हैं। बीती रात लक्ष्मीनगर में पशुओं को पकडऩे पहुंची निगम की टीम से विजयसिंह यादव और राहुल पटेल नामक दो युवकों ने न केवल झूमाझटकी कर पशु छुड़ा लिए वरन निगम के वाहन से भी पशु उतारकर भगा दिए। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने उनसे भी अभद्रता की। इसके बाद महिलाएं, पार्षद आयुषी जलज सांखला और निगम के स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्रसिंह पवार बुधवार को स्टेशन रोड थाने पहुंचे। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्रसिंह पवार के प्रतिवेदन के बाद दोनों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।

कलेक्टर के आदेश को भी नहीं माना

पार्षद आयुषी सांखला ने बीते दिनों कलेक्टर को लक्ष्मीनगर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या और आम लोगों को खतरा होने को लेकर पत्र दिया था। इस पर कलेक्टर मिशा सिंह ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य अधिकारी ने टीम बनाकर पशुओं को पकडऩे के लिए बीती रात करीब दस बजे भेजा था। टीम के सदस्यों ने तीन पशुओं को पकड़ा और वाहन में बांध दिया था किंतु विजयसिंह यादव और राहुल पटेल नामक व्यक्ति आए और निगम टीम से ही झूमाझटकी करने लगे। उन्होंने पशुओं को छुड़ाया और रस्सी सहित भगा दिया। पशु भी छुटकर तेजी से भागते हुए निकले। इससे उनकी चपेट में आने से कई महिलाएं और बच्चे बच गए।

काफी देर तक होता रहा हंगामा

पशु मालिकों और निगम अमले के बीच काफी देर तक पशु छुड़ाने और नहींंछोडऩे को लेकर झूमाझटकी चलती रही। राहुल पटेल नामक व्यक्ति जबरदस्ती सभी वाहनों को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। ये लोग बाइक से निगम वाहन के सामने जाकर खड़े हो गए और फिर वाहन का गेट खोलकर इन्होंने पशुओं को छुड़ा लिया। इसके बाद इन लोगों ने पशुओं को वहां से रस्सी सहित भगा दिया। इस रस्सी में किसी बच्चे या महिला-पुरुश के चपेट में आने से कोई बड़ाहदासा हो सकता था।

अनुपस्थित 26 सफाई संरक्षकों को नोटिस

नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग नालियों की सफाई लगातार करवा रहा है। साथ ही वार्डों में सफाई संरक्षकों के कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। बुधवार को 26 सफाई संरक्षक अपने कार्य से अनुपस्थित पाए गए। सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।

स्वास्थ्य विभाग अमले ने मदिना मस्जिद के पीछे, राजेन्द्र नगर की गली, महू रोड नाला, पुरोहित जी का वास, शैरानी पुरा, सिलावटों का वास, छोटू भाई की बगीची, लम्बी गली, चार चक्की क्षेत्र, त्रिपोलिया गेट क्षेत्र की नालियो की सफाई का कार्य करवाया गया।

दुकानों से 15 किलो पॉलिथीन जब्त

चाय-कॉफी के डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन के उपयोग, निर्माण, भंडारण व विक्रय पर कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों के दुकानदारों से 15 किलो अमानक पॉलिथीन जब्त की।

--

दो आरोपियों पर दर्ज कराया केस

पशु पकड़़ने गए अमले के साथ अभद्रता और कार्य में बाधा डालकर पशु छुड़ाने वाले दो आरोपियों के खिलाफ स्टेश‍्न रोड पुलिस थाने में आवेदन दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस पंजीबद्ध‌ कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 11:59 am

Published on:

29 Jan 2026 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / निगम अमले से झूमाझटकी कर वाहन का गेट खोला और छुड़ा ले गए पशु
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पहले केबल और फिर फायर एनओसी के कारण नहीं हो पा रहा है रतलाम मेडिकल कॉलेज में शुरू

ratlam medical college news
रतलाम

उधना-अयोध्या कैंट के बीच चलेगी स्‍पेशल ट्रेन, रतलाम मंडल के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

train
रतलाम

अब शहीद स्मारक पर शुद्ध घी से जलेगी अखंड ‘दीप ज्योति’

Kisan Morcha News ratlam
रतलाम

एमपी में रोशन होंगे 293 गांव, लगेंगे 142 ट्रांसफार्मर, बिछेगी लाइन

Electricity
रतलाम

एमपी में इन ’10 सेंटरों’ पर होगा फिजिकल टेस्ट, शामिल होंगे 5000 कैंडिडेट

MP Police Constable Recruitment
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.