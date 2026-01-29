निगम अमले से झूमाझटकी कर वाहन का गेट खोला और छुड़ा ले गए पशु

पार्षद आयुषी सांखला ने बीते दिनों कलेक्टर को लक्ष्मीनगर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या और आम लोगों को खतरा होने को लेकर पत्र दिया था। इस पर कलेक्टर मिशा सिंह ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य अधिकारी ने टीम बनाकर पशुओं को पकडऩे के लिए बीती रात करीब दस बजे भेजा था। टीम के सदस्यों ने तीन पशुओं को पकड़ा और वाहन में बांध दिया था किंतु विजयसिंह यादव और राहुल पटेल नामक व्यक्ति आए और निगम टीम से ही झूमाझटकी करने लगे। उन्होंने पशुओं को छुड़ाया और रस्सी सहित भगा दिया। पशु भी छुटकर तेजी से भागते हुए निकले। इससे उनकी चपेट में आने से कई महिलाएं और बच्चे बच गए।