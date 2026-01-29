निगम अमले से झूमाझटकी कर वाहन का गेट खोला और छुड़ा ले गए पशु

रतलाम. शहर में विचरण करने वाले पशुओं को पकडऩे वाली नगर निगम की टीम के साथ अब पशु मालिक दादाागिरी पर उतर आए हैं। बीती रात लक्ष्मीनगर में पशुओं को पकडऩे पहुंची निगम की टीम से विजयसिंह यादव और राहुल पटेल नामक दो युवकों ने न केवल झूमाझटकी कर पशु छुड़ा लिए वरन निगम के वाहन से भी पशु उतारकर भगा दिए। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने उनसे भी अभद्रता की। इसके बाद महिलाएं, पार्षद आयुषी जलज सांखला और निगम के स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्रसिंह पवार बुधवार को स्टेशन रोड थाने पहुंचे। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्रसिंह पवार के प्रतिवेदन के बाद दोनों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।
पार्षद आयुषी सांखला ने बीते दिनों कलेक्टर को लक्ष्मीनगर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या और आम लोगों को खतरा होने को लेकर पत्र दिया था। इस पर कलेक्टर मिशा सिंह ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य अधिकारी ने टीम बनाकर पशुओं को पकडऩे के लिए बीती रात करीब दस बजे भेजा था। टीम के सदस्यों ने तीन पशुओं को पकड़ा और वाहन में बांध दिया था किंतु विजयसिंह यादव और राहुल पटेल नामक व्यक्ति आए और निगम टीम से ही झूमाझटकी करने लगे। उन्होंने पशुओं को छुड़ाया और रस्सी सहित भगा दिया। पशु भी छुटकर तेजी से भागते हुए निकले। इससे उनकी चपेट में आने से कई महिलाएं और बच्चे बच गए।
पशु मालिकों और निगम अमले के बीच काफी देर तक पशु छुड़ाने और नहींंछोडऩे को लेकर झूमाझटकी चलती रही। राहुल पटेल नामक व्यक्ति जबरदस्ती सभी वाहनों को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। ये लोग बाइक से निगम वाहन के सामने जाकर खड़े हो गए और फिर वाहन का गेट खोलकर इन्होंने पशुओं को छुड़ा लिया। इसके बाद इन लोगों ने पशुओं को वहां से रस्सी सहित भगा दिया। इस रस्सी में किसी बच्चे या महिला-पुरुश के चपेट में आने से कोई बड़ाहदासा हो सकता था।
नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग नालियों की सफाई लगातार करवा रहा है। साथ ही वार्डों में सफाई संरक्षकों के कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। बुधवार को 26 सफाई संरक्षक अपने कार्य से अनुपस्थित पाए गए। सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।
स्वास्थ्य विभाग अमले ने मदिना मस्जिद के पीछे, राजेन्द्र नगर की गली, महू रोड नाला, पुरोहित जी का वास, शैरानी पुरा, सिलावटों का वास, छोटू भाई की बगीची, लम्बी गली, चार चक्की क्षेत्र, त्रिपोलिया गेट क्षेत्र की नालियो की सफाई का कार्य करवाया गया।
चाय-कॉफी के डिस्पोजल व अमानक पॉलीथीन के उपयोग, निर्माण, भंडारण व विक्रय पर कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों के दुकानदारों से 15 किलो अमानक पॉलिथीन जब्त की।
पशु पकड़़ने गए अमले के साथ अभद्रता और कार्य में बाधा डालकर पशु छुड़ाने वाले दो आरोपियों के खिलाफ स्टेश्न रोड पुलिस थाने में आवेदन दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस पंजीबद्ध कर लिया है।
