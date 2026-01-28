इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09094 अयोध्या कैंट- उधना स्पेशल प्रत्येक शनिवार को अयोध्या कैंट से 14.45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन को 17.15 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन यह ट्रेन अयोध्‍या कैंट से 14 फरवरी से 28 मार्च, 2026 तक चलेगी। इस ट्रेन का रतलाम मंडल के सीहोर(06.19/06.21), मक्‍सी(07.21/07.23), उज्‍जैन(07.58/08.03), नागदा(08.58/09.00), रतलाम(09.40/09.50) बजे आगमन/प्रस्‍थान होगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे। ट्रेन के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।