28 जनवरी 2026,

बुधवार

रतलाम

उधना-अयोध्या कैंट के बीच चलेगी स्‍पेशल ट्रेन, रतलाम मंडल के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

special train: 13 फरवरी से उधना-अयोध्या कैंट के मध्‍य ट्रेन संख्या 09093/09094 उधना -अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा।

रतलाम

Shailendra Sharma

Jan 28, 2026

special train: यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्‍यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने उधना से अयोध्या कैंट तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन 13 फरवरी से शुरू होगी और 27 मार्च 2026 तक चलेगी। यह स्पेशल ट्रेन मध्यप्रदेश के रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरेगी और रतलाम रेल मंडल के 5 स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज होगा। रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने और स्टॉपेज होने कारण अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को इससे विशेष फायदा होगा।

उधना से अयोध्या कैंट के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उधना-अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन का विवरण इस प्रकार है। ट्रेन संख्या 09093 उधना -अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को उधना से 07.25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10.30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। यह ट्रेन उधना से 13 फरवरी से 27 मार्च, 2026 तक चलेगी। इस ट्रेन का रतलाम मंडल के रतलाम(13.35/13.45), नागदा(14.23/14.25), उज्‍जैन(15.25/15.30), मक्‍सी(16.30/16.32) एवं सीहोर(18.00/18.02) बजे आगमन/प्रस्‍थान होगा।

वापसी में इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09094 अयोध्या कैंट- उधना स्पेशल प्रत्येक शनिवार को अयोध्या कैंट से 14.45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन को 17.15 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन यह ट्रेन अयोध्‍या कैंट से 14 फरवरी से 28 मार्च, 2026 तक चलेगी। इस ट्रेन का रतलाम मंडल के सीहोर(06.19/06.21), मक्‍सी(07.21/07.23), उज्‍जैन(07.58/08.03), नागदा(08.58/09.00), रतलाम(09.40/09.50) बजे आगमन/प्रस्‍थान होगा। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे। ट्रेन के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

Published on:

28 Jan 2026 10:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / उधना-अयोध्या कैंट के बीच चलेगी स्‍पेशल ट्रेन, रतलाम मंडल के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज
