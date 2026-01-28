एमपी में भाजपा नेता ने युवती को मारे 6 थप्पड़, छोड़ने की लगाती रही गुहार

bjp leader pulkit tandon assault woman
mp news: मध्यप्रदेश के सतना में एक भाजपा नेता का युवती पर थप्पड़ बरसाते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता युवती को रोककर उस पर थप्पड़ बरसाते दिख रहा है। वीडियो में भाजपा नेता युवती को एक दो नहीं बल्कि 6 थप्पड़ मारते दिख रहा है। आरोप है कि भाजपा नेता ने युवती के साथ ही उसकी मां के साथ भी मारपीट की है। घटना भाजपा नेता की दुकान के गोदाम की है और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है।
सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र का ये मामला है। वीडियो में जो भाजपा नेता युवती पर थप्पड़ बरसाते दिख रहा है उसका नाम पुलकित टंडन है जो कि भाजपा मंडल अध्यक्ष है। घटना मंगलवार रात उस वक्त की है जब मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन अपनी दुकान के गोदाम में था और वहीं पर ये पूरी घटना हुई। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पुलकित टंडन युवती को रोककर उसे एक के बाद एक 6 थप्पड़ मारते दिख रहा है। वीडियो के अंत में एक युवक और नजर आ रहा है।
पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो ब्यूटी पार्लर का संचालन करती है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन से पुरानी पहचान है। पीड़िता की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन पर मारपीट का मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो मंगलवार को रात में पुलकित टंडन के गोदाम पर पहुंची तो पुलकित शराब पी रहा था ये देखकर वो वापस आने लगी तो पुलकित ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट की। जब मां और भाई पहुंचे तब भी पुलकित गाली-गलौच करता रहा और वीडियो बनाने के कारण भाई का मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया।
