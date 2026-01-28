एमपी में भाजपा नेता ने युवती को मारे 6 थप्पड़, छोड़ने की लगाती रही गुहार

पीड़ित युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो ब्यूटी पार्लर का संचालन करती है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन से पुरानी पहचान है। पीड़िता की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन पर मारपीट का मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो मंगलवार को रात में पुलकित टंडन के गोदाम पर पहुंची तो पुलकित शराब पी रहा था ये देखकर वो वापस आने लगी तो पुलकित ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट की। जब मां और भाई पहुंचे तब भी पुलकित गाली-गलौच करता रहा और वीडियो बनाने के कारण भाई का मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया।