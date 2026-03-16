16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

Rail Line: 204 किमी. लंबे ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन, 55 किमी. घटेगी मुंबई दूरी

Indore-Dahod Rail Line: इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना (लगभग 204 किमी.) मध्य प्रदेश और गुजरात को जोडऩे वाला एक महत्वपूर्ण ढांचागत प्रोजेक्ट है, जो अब अंतिम चरण में है।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Astha Awasthi

Mar 16, 2026

Indore-Dahod Rail Line

Indore-Dahod Rail Line प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

Indore-Dahod Rail Line: रतलाम रेल मंडल की महत्वाकांक्षी इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से कार्य जारी है। परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर रेल ओवर ब्रिज एवं अन्य कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि रेलवे ट्रैक लिकिंग तथा अन्य निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में आगे बढ़ाया जा सके।

इसी क्रम में इंदौर से धार के मध्य स्थित रोड ओवर ब्रिज संख्या 202 ए की एक लेन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसे सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह प्रोजेक्ट 2008 में स्वीकृत हुआ था, जो अब 15 साल से अधिक की देरी के बाद पूरा होने के करीब है। रेल लाइन पूरे होने से रतलाम रेल मंडल के धार के आदिवासी अंचलों को औद्योगिक केंद्र पीथमपुर और इंदौर से सीधे जोड़ेगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी।

204 किमी लंबी है परियोजना

इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना (लगभग 204 किमी) मध्य प्रदेश और गुजरात को जोडऩे वाला एक महत्वपूर्ण ढांचागत प्रोजेक्ट है, जो अब अंतिम चरण में है। मार्च 2026 तक टीही-धार खंड (लगभग 55 किमी) का कार्य पूरा कर ट्रायल रन प्रस्तावित है।

इस परियोजना के तहत सागौर-धार खंड में ट्रैक बिछाने और टीही सुरंग में फिनिशिंग का कार्य तेजी से जारी है। यह रोड ओवर ब्रिज चार लेन का है। वर्तमान में यातायात की सुविधा के लिए दो लेन को प्राथमिकता के आधार पर चालू किया जा रहा है, जबकि शेष दो लेन का निर्माण कार्य भी तेजी से प्रगति पर है और इसके अप्रैल अंत तक पूरा होने का अनुमान है। चारों लेन तैयार होने के बाद इस रोड ओवर ब्रिज का औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा।

कई तरह से लाभ

इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना निर्माण में आई तेजी आई है। करीब 204.76 किमी लंबी इस रेल परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है। इसके पूरे होने से दाहोद, धार या इंदौर ही नहीं, बल्कि रतलाम को भी लाभ होगा। -डॉ अश्वनी कुमार, डीआरएम, रतलाम रेल मंडल

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

लंबाई और मार्ग: कुल लंबाई 204.76 किमी (183 किमी मप्र में, 22 किमी गुजरात में)।

मार्ग: इंदौर-टीही-पीथमपुर-सागौर- गुणावद-धार-दाहोद।

वर्तमान स्थिति : इंदौर-टीही (21 किमी) तक काम पूरा हो चुका है। टीही-धार के बीच 2.9 किमी लंबी सुरंग का काम पूरा हो चुका है, ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया में है। रेलवे स्टेशन (धार) निर्माण अंतिम चरण में है।

तकनीकी प्रगति: सागौर-धार खंड में ट्रैक बिछाने के लिए मशीन का उपयोग किया जा रहा है।

फायदे: इस लाइन के शुरू होने से इंदौर और मुंबई के बीच की दूरी लगभग 55 किमी. कम हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

ईरान-अमेरिका युद्ध: अब केवल 6 दिन का बचा LPG स्टॉक, 600 रुपए बढ़कर कालाबाजारी शुरू !
भोपाल
LPG Cylinder Crisis

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Rail Line: 204 किमी. लंबे ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन, 55 किमी. घटेगी मुंबई दूरी

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam में तैयार होता हाइड्रोपोनिक तकनीक से पौष्टिक हरा चारा

Hydroponic technology news
रतलाम

एमपी के पूर्व सीएमएचओ के नाम से राजस्थान में चल रहा फर्जी हॉस्पिटल सील

ratlam
रतलाम

#Ratlam 33 जिलों में दूसरे नंबर तप रहा

Heat wave news
रतलाम

#Ratlam में गैस सिलेंडर काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

Gas cylinder black marketing in Ratlam
रतलाम

पत्नी का स्टेटस देखकर टूटा पति, दे दी जान

RATLAM
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.