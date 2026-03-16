Rail Line: 204 किमी. लंबे ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन, 55 किमी. घटेगी मुंबई दूरी

इसी क्रम में इंदौर से धार के मध्य स्थित रोड ओवर ब्रिज संख्या 202 ए की एक लेन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इसे सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह प्रोजेक्ट 2008 में स्वीकृत हुआ था, जो अब 15 साल से अधिक की देरी के बाद पूरा होने के करीब है। रेल लाइन पूरे होने से रतलाम रेल मंडल के धार के आदिवासी अंचलों को औद्योगिक केंद्र पीथमपुर और इंदौर से सीधे जोड़ेगा, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी।