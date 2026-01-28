एमपी में इन ’10 सेंटरों’ पर होगा फिजिकल टेस्ट, शामिल होंगे 5000 कैंडिडेट

MP Police Constable Recruitment: मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक (जीडी एवं रेडियो संवर्ग) भर्ती की लिखित परीक्षा 2025 में 58730 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब इनके दस्तावेज वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता की परीक्षा होना है। इसमें जो सफल होंगे, उनसे कुल रिक्त 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के 10 सेंटरों पर शारीरिक दक्षता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें से एक सेंटर जिले का जावरा के भगतसिंह कॉलेज मैदान पर 24वीं बटालियन के अधिकारियों की देखरेख में जरूरी तैयारियां की जा रही है। 15 से 20 फरवरी के बीच यह परीक्षा शुरू होना है।