रतलाम

एमपी में इन ’10 सेंटरों’ पर होगा फिजिकल टेस्ट, शामिल होंगे 5000 कैंडिडेट

MP Police Constable Recruitment: अभ्यर्थियों को तय तारीख पर कॉलेज मैदान पहुंचकर सुबह 5 बजे में पहले प्रवेश लेना होगा।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Astha Awasthi

Jan 28, 2026

MP Police Constable Recruitment

MP Police Constable Recruitment प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP Police Constable Recruitment: मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक (जीडी एवं रेडियो संवर्ग) भर्ती की लिखित परीक्षा 2025 में 58730 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब इनके दस्तावेज वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता की परीक्षा होना है। इसमें जो सफल होंगे, उनसे कुल रिक्त 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के 10 सेंटरों पर शारीरिक दक्षता परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें से एक सेंटर जिले का जावरा के भगतसिंह कॉलेज मैदान पर 24वीं बटालियन के अधिकारियों की देखरेख में जरूरी तैयारियां की जा रही है। 15 से 20 फरवरी के बीच यह परीक्षा शुरू होना है।

20 दिन चलेगी परीक्षा

जावरा में उज्जैन संभाग के विभिन्न जिलों से आने वाले करीब 5000 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज वेरिफिकेशन शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। प्रतिदिन करीब 400 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांची जाएगी।

अभ्यर्थियों को तय तारीख पर कॉलेज मैदान पहुंचकर सुबह 5 बजे में पहले प्रवेश लेना होगा। दोपहर तक शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी और फिर वे वापस अपने-अपने गंतव्य को जा सकेंगे। ये परीक्षा अलग-अलग तारीखों में करीब 20 दिन चलेगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही फोटोकॉपी, चाय-नाश्ता दुकानों समेत अन्य सेक्टर में स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होंगे।

इन 10 सेंटर में परीक्षा

आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दूसरे चरण में दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा मप्र के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सागर, मुरैना, बालाघाट और जावरा में होना है।

200 से अधिक की ड्यूटी

आरक्षक अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षा में 200 से अधिक पुलिस जवानों की ड्यूटी इसमें लगाई जाएगी। जिसमें रतलाम मंदसौर नीमच तीनों जिलों से अलग-अलग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। इसमें 20 से अधिक राजपत्र अधिकारी डीएसपी रैंक से ऊपर के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है।

दस्तावेज परीक्षण के साथ ही ग्राउंड पर अभ्यर्थियों को 3 श्रेणी में शारीरिक दक्षता परीक्षा देना होगी। पहली 800 मीटर दौड़, दूसरी लांग जंप और तीसरी गोला फेंक परीक्षा रहेगी। इसी हिसाब से शासकीय भगतसिंह कॉलेज मैदान पर जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। तीनों दक्षता का कम्प्यूटराइज्ड मेजरमेंट होगा। इसके लिए जरूरी अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। - गुरुकरण सिंह, कमांडेंट, 24वीं बटालियन

Updated on:

28 Jan 2026 04:37 pm

Published on:

28 Jan 2026 04:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी में इन '10 सेंटरों' पर होगा फिजिकल टेस्ट, शामिल होंगे 5000 कैंडिडेट

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

