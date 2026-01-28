28 जनवरी 2026,

बुधवार

रतलाम

अब शहीद स्मारक पर शुद्ध घी से जलेगी अखंड ‘दीप ज्योति’

रतलाम. अब शहीद स्मारक पर शुद्ध घी से अखंड दीप ज्योति जलेगी। इसकी शुरुआत 27 फरवरी आयोजित कार्यक्रम में आदि शंकराचार्य द्वारा की जाएगी। शहीद स्मारक स्थल पर शाम को लोक कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद रात्रि में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा। चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि 'भाबरा' में राष्ट्रीय किसान

रतलाम

Gourishankar Jodha

Jan 28, 2026

Kisan Morcha News ratlam

मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि ‘भाबरा‘ में जलेगी शुद्ध घी की अखंड ‘दीप ज्योति’

रतलाम. अब शहीद स्मारक पर शुद्ध घी से अखंड दीप ज्योति जलेगी। इसकी शुरुआत 27 फरवरी आयोजित कार्यक्रम में आदि शंकराचार्य द्वारा की जाएगी। शहीद स्मारक स्थल पर शाम को लोक कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद रात्रि में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा।

चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि ‘भाबरा’ में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ शुद्ध देशी घी की अखंड ‘दीप ज्योति’ प्रज्वलन का कार्य किया जा रहा है। अखंड ज्योति के लिए गांव गांव में पहुंचकर अलख जगा रहे हैं। घर-घर से एक-एक चम्मच शुद्ध घी एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान 26 से 28 फरवरी तक संगठन का प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। यह बात रतलाम कृषि उपज मंडी में आयोजित पत्रकारवार्ता में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के मालवा प्रांतीय अध्यक्ष घनश्याम पटेल ने कही। इस अवसर पर प्रांतीय संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष लालसिंह बागवान, जिलाध्यक्ष राधेश्याम उपाध्याय, दशरथ पाटीदार, राजेश पुरोहित, समरथ पाटीदार आदि उपस्थित थे।

तीन वर्षो से हुसेनीवाला में जल रही ज्योति
पटेल ने बताया कि इसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार कक्काजी की प्रेरणा से देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहीदी स्मारक पर शुद्ध देशी घी की अखंड दीप ज्योति प्रज्वलन के कार्य की शुरुआत शहीद भगतसिंह, राजगुरु, बिस्मिला खां, सुखदेव की समाधि हुसेनीवाला में तीन वर्ष पूर्व कर चुके हैं। इसके अन्तर्गत अब भाबरा में अखंड देशी घी की ज्योत शहीद चंद्र शेखर आजाद नगर जन्मभूमि पर जलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन की सोच यह है कि देश में जितने भी शहीदों के स्मारक स्थल बने है, उनको तीर्थो में परिवर्तित होना चाहिए, और संगठन इसके अन्तर्गत यह पावन प्रयास कर रहा हैं।

प्रत्येक भारतीय घर घी का अंश अखंड दीप में जाए
पटेल ने बताया कि हम गांव गांव घुमकर किसानों में अलख जगा रहे हैं। शहीद रथ के नाम पर वाहन चल रहा हैं। जिसमें प्रत्येक घर से एक चम्मच घी हम मांग रहे हैं। इसमें भी संगठन की सोच यह है कि प्रत्येक भारतीय घर के घी का अंश इस अखंड दीप में जाए। इसके साथ ही रसीद की व्यवस्था भी की गई हैं, जो शहीद स्मारक अखंड ज्योति की रसीद हैं। इससे एकत्रित होने वाली राशि को बैंक में जमा किया जाएगा, ताकि यह व्यवस्था अनवरत चलती रहे।

दोषियों पर सख्त कार्रवाही की मांग
मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मेला प्रशासन के अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार की निंदा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने की है। इस संबंध में जिलाध्यक्ष राधेश्याम उपाध्याय के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन कलेक्टोरेट पहुंचकर सौंपते हुए शंकराचार्य को उनके खोए हुए सम्मान की प्राप्ति पुन: करवाई जाने की मांग की हैं। पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से महासंघ ने शंकराचार्य को अपना समर्थन देते हुए प्रयागराज में उपस्थित मेला तथा पुलिस प्रशासन के दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाही की मांग की हैं।

Updated on:

28 Jan 2026 10:10 pm

Published on:

28 Jan 2026 10:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / अब शहीद स्मारक पर शुद्ध घी से जलेगी अखंड ‘दीप ज्योति’
