अब शहीद स्मारक पर शुद्ध घी से जलेगी अखंड ‘दीप ज्योति’

रतलाम. अब शहीद स्मारक पर शुद्ध घी से अखंड दीप ज्योति जलेगी। इसकी शुरुआत 27 फरवरी आयोजित कार्यक्रम में आदि शंकराचार्य द्वारा की जाएगी। शहीद स्मारक स्थल पर शाम को लोक कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद रात्रि में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा।



चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि ‘भाबरा’ में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ शुद्ध देशी घी की अखंड ‘दीप ज्योति’ प्रज्वलन का कार्य किया जा रहा है। अखंड ज्योति के लिए गांव गांव में पहुंचकर अलख जगा रहे हैं। घर-घर से एक-एक चम्मच शुद्ध घी एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान 26 से 28 फरवरी तक संगठन का प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। यह बात रतलाम कृषि उपज मंडी में आयोजित पत्रकारवार्ता में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के मालवा प्रांतीय अध्यक्ष घनश्याम पटेल ने कही। इस अवसर पर प्रांतीय संगठन मंत्री गोपाल पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष लालसिंह बागवान, जिलाध्यक्ष राधेश्याम उपाध्याय, दशरथ पाटीदार, राजेश पुरोहित, समरथ पाटीदार आदि उपस्थित थे।

