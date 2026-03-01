हिन्दू नववर्ष- श्रद्धा-भक्ति-सेवा-स्वास्थ्य-सत्कार-सम्मान का संगम

हिन्दू नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान

गुरुवार को चढ़ती सूर्य की किरणों के संग चहुंओर चैत्र प्रतिपदा के प्रथम दिन माहौल भक्तिमय हो गया, पैदल-नंगे पैर मां के दरबार धर्मालु पहुंचते रहे। झाली तालाब में मातृशक्ति उदयगामी सूर्य को गायत्री मंत्र के साथ अघ्र्य अर्पण किया…स्वयं सेवक हिन्दू संगठन के सदस्यों ने राहगीरों का चौराहों पर रोककर तिलक निकाला, मिश्री से मुंह मीठा कराते हुए हिन्दू नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया। कई लोगों ने नवीन वाहन खरीदकर पूजन के लिए माता मंदिर पहुंचे।



नौ दिन अलग-रूपों में दर्शन देगी मां

मां कालिका के दरबार में हेमंत पुजारी ने ब्रह्ममुहूर्त में मातारानी का शृंगार दर्शन के लिए पट खोला, आरती के बाद भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में दोपहर से देर शाम तक उमड़ती रही। कई भक्त माता मंदिर में चल रही अखंड ज्योत से ज्योत जलाकर ले गए। कोई मंदिर नंगे पैर आ रहा तो कोई व्रत-उपवास का संकल्प लेकर नवरात्र में मां की भक्ति में लीन नजर आया। शाम 7 से मंदिर में मातृशक्ति ने गरबारास किया। रात 9 बजे आरती के बाद पुन: गरबा शुरू हुआ। शहर के जवाहर नगर चार बत्ती मां पद्यमावति के मंदिर परिसर में भी चैत्र नवरात्र के दौरान पहली बार गरबारास का आयोजन किया शुरू हुआ।