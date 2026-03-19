Ratlam में दुपट्टे से गला दबाकर नाबालिग की हत्या, चार युवक हिरासत में

आमलिया डोल खुर्द निवासी मृतका ममता के पिता ईश्वर पिता मनजी मईड़ा ने पुलिस को बताया कि उनके दो लडकियां व एक लडक़ा है। सबसे बडा लडक़ा देवीलाल (20), उससे छोटी ममता (17) और उससे छोटी पायल (15) है। बुधवार को परिवार के रतनलाल मईड़ा की लडक़ी की शादी का कार्यक्रम था। शादी के कार्यक्रम में रात 10 बजे ममता, पायल के साथ भतीजी गंगा, जमना, पारू व जमाई राजू गए थे। रतनलाल नोतरा करने लगे। इसी दौरान ममता, पायल व ममता की सहेली सुशीला पिता पवन मकवाना निवासी खोरी और परिवार के लोग टेंट में बैठे थे। ग्राम बीड़ के प्रदीप, करण, कन्हैया उर्फ कान्हा तथा समरथ बार-बार आसपास चक्कर लगा रहे थे। रात करीबन 3 बजे ममता तथा उसकी सहेली सुशीला के साथ टोयलेट करने कार्यक्रम से थोडी दूर गई थी। ममता वापस नहीं आई। उसकी सहेली ने पायल को बताया कि ममता को तीन लडक़े पकड़ ले गए हैं।