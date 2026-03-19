रतलाम में चलते ट्रक से पानी गिरने की मामूली बात पर ट्रक चालक की हत्या

बिलपांक टीआई अय्यूब खान ने बताया पीडि़त ट्रक चालक उदयसिंह पिता भैरुसिंह तंवर (40) निवासी बडीसादडीचित्तौड़ ने बताया कि उसका छोटा भाई भगवानसिंह भी ट्रक चालक है। उदयसिंह ने महाराष्ट्र शाहदा से पपिता भरकर पुष्कर राजस्थान लेकर जा रहा था। छोटे भाई भगवानसिंह ने सनावद से कपास भरी और भीलवाडा जाना था। दोनों भाई ने फोन पर बात कर लेबड के पास मानपुर में मिले और वहां से अपने-अपने ट्रक को लेकर रात करीब 9.30 बजे सातरुंडा से रतलाम की ओर जाने वाली फोरलेन रोड पर चल रहे थे। पीछे एक बाइक पर तीन युवक आ रहे थे। ये बाइक को बार-बार हमारे ट्रक के आगे पीछे चलाकर कटबाजी करने लगे।