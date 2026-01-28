एमपी में रोशन होंगे 293 गांव, लगेंगे 142 ट्रांसफार्मर, बिछेगी लाइन

MP News:एमपी के रतलाम जिले में अंचल के मजरे, टोले पर रहने वाले आदिवासियों के घरों को रोशन करने के लिए बिजली कंपनी ने योजना पर कार्य शुरू किया है। मूल गांवों से दो से तीन किमी दूर की मजरे, टोले की बसाहट वाले इन गांवों के वनवासी परिवार के बच्चे जहां बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही उनके घर में टीवी भी चल जाएगी। मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा।