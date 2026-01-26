Rajasthan Crime: पुलिस से बचने के लिए ट्रक में फटे-पुराने कपड़ों की गांठों के नीचे छिपा रखी थी 70 लाख की अंग्रेजी शराब, ऐसे आए पकड़ में

शक होने पर पुलिस ने कपड़ोें की गांठों को हटाया तो नीचे पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब के 729 कर्टन मिले। पुलिस ने शराब बरामद कर बाड़मेर चौहटन खरिया निवासी रईस खान पुत्र साले मोहम्मद तथा सहयोगी बाड़मेर चौहटन पराडिया निवासी जुनूस खान पुत्र जुमा खान को गिरफ्तार किया। शराब गुजरात ले जाई जा रही थी।