Rajasthan Crime: पुलिस से बचने के लिए ट्रक में फटे-पुराने कपड़ों की गांठों के नीचे छिपा रखी थी 70 लाख की अंग्रेजी शराब, ऐसे आए पकड़ में

राजस्थान के सिरोही जिले के मंडार थाना इलाके में टोल नाका के पास पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा।
पुलिस ने ट्रक से फटे-पुराने कपड़ों की गांठों के नीचे छिपा रखी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब के 729 कर्टन बरामद कर चालक सहित दो जनों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 70 लाख रुपए है।
जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि रविवार तड़के थानाधिकारी प्रवीण कुमार आचार्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंडार टोल नाके के पास नाकाबंदी की।
सिरोही-रेवदर की ओर से आए गुजरात पासिंग ट्रक को रुकवाया तो चालक घबरा गया। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने ट्रक की जांच की तो ट्रक में अवैध शराब का जखीरा मिला।
शराब के कर्टनों से थाना परिसर भर गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए ट्रक में फटे पुराने कपड़ों की गांठों के नीचे के पंजाब निर्मित अवैध शराब के कर्टन छिपा रखे थे।
शक होने पर पुलिस ने कपड़ोें की गांठों को हटाया तो नीचे पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब के 729 कर्टन मिले। पुलिस ने शराब बरामद कर बाड़मेर चौहटन खरिया निवासी रईस खान पुत्र साले मोहम्मद तथा सहयोगी बाड़मेर चौहटन पराडिया निवासी जुनूस खान पुत्र जुमा खान को गिरफ्तार किया। शराब गुजरात ले जाई जा रही थी।
