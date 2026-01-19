टीबी मुक्त राजस्थान का सपना अधूरा, दिसंबर में 1.7 लाख नए मरीज आए सामने; जयपुर में ‘खतरे की घंटी’

जयपुर में संवेदनशील समूहों में पॉजिटिविटी दर 1 फीसदी रही, जबकि गैर-संवेदनशील आबादी में यह बढ़कर 5 फीसदी तक पहुंच गई। अलवर जिले में गैर-संवेदनशील आबादी में टीबी पॉजिटिविटी दर 7 फीसदी, जबकि संवेदनशील समूहों में 1 फीसदी रही। बता दें ​कि चिकित्सा विभाग की ओर से 2024 में राजस्थान में 1 लाख 71 हजार 415 टीबी रोगियों का नोटिफिकेशन किया गया था।