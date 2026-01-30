Sadhvi Prem Baisa: साध्वी की रहस्यमयी मौत में आया नया मोड़, किसने की सोशल मीडिया पोस्ट? होंगे कई चौंकाने वाले खुलासे

सााध्वी की मृत्यु का पता लगते ही आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो गए। बड़ी तादाद में श्रद्धालु गुरुवार को भी एमजीएच मोर्चरी के बाहर जमा हुए और आक्रोश जताया। उन्होंने साध्वी के पिता बिरमनाथ से भी पोस्टमार्टम न कराने के लिए नाराजगी जताई। हालांकि पिता ने भी जांच की मांग की। इससे पहले बुधवार देर रात बगैर पोस्टमार्टम कराए शव आश्रम लाने पर भी श्रद्धालु आक्रोशित हो गए थे। उन्होंने मृत्यु पर अंदेशा जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। एसीपी छवि शर्मा देर रात आश्रम पहुंची थी। समझाइश के बाद शव एमजीएच मोर्चरी भेजा गया था।