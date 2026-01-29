Sadhvi Prem Baisa: दूसरे दिन भी रहस्य बनी रही साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, पिता ने लगाए सनसनीखेज आरोप, कम्पाउंडर से पूछताछ

Sadhvi Prem Baisa Death जोधपुर। बोरानाडा थानान्तर्गत पाल के आरती नगर स्थित एक आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मामला गुरुवार को दूसरे दिन भी रहस्य बना रहा। फिलहाल पुलिस हत्या, आत्महत्या अथवा अन्य कारणों से मृत्यु की आशंका को लेकर जांच कर रही है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया, लेकिन चिकित्सकों की ओर से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। उधर, परिजन शव को बालोतरा जिले के परेऊ क्षेत्र के जास्ती गांव ले गए।