Sadhvi Prem Baisa: रहस्यमय मौत के 4 घंटे बाद वायरल हुआ साध्वी प्रेम बाईसा का आखिरी संदेश! लिखी थी यह बात

साध्वी के निजी सचिव राजूराम कूकना ने बताया कि बुधवार सुबह सांस लेने में तकलीफ होने पर चिकित्सक को पाल गांव के आरती नगर स्थित आश्रम बुलाया गया था। इंजेक्शन लगाने के बाद उन्हें कुछ देर राहत मिली, लेकिन करीब एक घंटे बाद फिर तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पाल रोड क्षेत्र के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां शाम करीब पांच बजे उनका निधन हो गया। साध्वी प्रेम बाईसा ने सांसारिक पिता महंत बिरमनाथ महाराज को गुरु बनाकर अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश किया था। वे मूलत: बाड़मेर जिले के परेऊ गांव की रहने वाली थीं। उनकी माता की समाधि आगोलाई क्षेत्र के सास्ती में स्थित है।