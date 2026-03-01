Jodhpur News: जोधपुर सेंट्रल जेल में मचा हड़कंप, वायरल हुआ रोजा इफ्तार का फोटो, 13 मोबाइल और 11 सिमकार्ड मिले

जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत ने बताया कि सरकार के आदेश के अनुसार 18 फरवरी से 20 मार्च तक रोजा रखने वाले कैदियों के लिए अलग से एक बैरक में व्यवस्था की गई है। रोजे की सामग्री सहकारी उपभोक्ता से मंगवाई जाती है। जेल में करीब 65 कैदी हर रोज एक बैरक में रोजा खोलते हैं। 13 मार्च को एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सामने आया कि यह फोटो जेल में रोजा खोलने वाली बैरक का है। फोटो के आधार पर जेल में बंदियों की तलाशी ली गई। वार्ड 7 की बैरक संख्या 3 में तलाशी के दौरान 7 एंड्रॉयड मोबाइल, 4 कीपैड फोन और 11 सिम कार्ड बरामद हुए।