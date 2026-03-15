Bhilwara News: भीलवाड़ा में सनसनी, 4 दिनों से कमरे में पड़ी थी लाश, पत्नी-बच्चों को भनक नहीं, बदबू से खुला राज

बताया जा रहा है कि इसी वजह से वह घर के बाहर बने कमरे में अलग रहता था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे घर के अंदर वाले हिस्से में रहते थे। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।