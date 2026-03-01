Rajasthan: स्कूल में मासूम की बेरहमी से पिटाई, शिक्षक-शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज, मान्यता रद्द करने की अनुशंसा

इस शिकायत के आधार पर 14 मार्च 2026 को मामले की जांच की गई। जांच अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिखित बयान लिए। विद्यार्थियों के बयानों में सामने आया कि अर्शदीप सिंह और भागीरथ के साथ मारपीट की गई। जांच के दौरान दोनों बच्चों के शरीर पर मारपीट के निशान भी पाए गए। इस प्रकार की घटना किसी भी शिक्षण संस्था की गरिमा के विपरीत है। जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए संबंधित विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की सिफारिश भी की है।